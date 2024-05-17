Українські захисники у Вовчанську знищують ворога в тому числі під час вуличних боїв, з’явилися нові дані з поля бою.

Попри важкість ситуації, ЗСУ тримають оборону у Вовчанську та у напрямку Липців.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергія Мельника.

«За підтримки авіації ворог не полишає спроб досягти певного успіху, але українські військові роблять все від себе залежне, аби ці плани зруйнувати, завдаючи противнику максимальних втрат у живій силі та техніці», - повідомив Мельник.

У новому зведенні Харківська ОДА повідомляє, що на Харківському напрямку за добу відбулося 10 бойових зіткнень.

Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області.

«Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована», - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника.

«В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована», - повыдомили в ОВА.

Згідно з даними бійців, у Вовчанську окупанти грабують продуктові магазини.

«… Лазять по магазинах у Вовчанську, шукають, що пожрати, а потім їх доганяє FPV і снікерси розлітаються по всій дорозі», - написав у своєму телеграм-каналі «Говорять снайпер» боєць 24 ОШБ «Айдар»Бунятов Станіслав.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися — зірвано.

Також з’явилася інформація, що російські військові обстрілюють та не дають евакуюватися мешканцям Вовчанська.

За словами президента України Володимира Зеленського, найглибша точка просування ворога на Харківщині – 10 кілометрів.

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