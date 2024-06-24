Росіяни наступають і просуваються – який ще населений пункт опинився під загрозою окупації і що змінилося на полі бою.

Згідно з даними військових аналітиків Deep State, ворог просунувся у Новоолександрівці, Соколі , біля Новопокровського та Володимирівки, пише Politeka.net.

Про просування ворога повідомив і військовий аналітик Богдан Мірошніков.

«Ворог продовжує концентруватися на просуванні у бік Калинового, Новоселівки 1-ї та у Красногорівці. Для виконання цих задач, окупант намагається захопити Сокіл, просуватися північніше Уманського, Архангельського та західніше Новопокровського», - зазначив Мірошніков, додавши, що ворог мав успіхи мінімальні, але все ж вони є.

Так, ворог наблизився до захоплення Невельського та Сокола.

«Насправді, це загрожуючі ділянки, адже те саме Невельське утримує величезну порожнечу на захід від села. Вона закінчується аж на р. Вовча у районі Курахівки (!). Сокіл же дає можливість атакувати як у бік залізниці та сіл вздовж неї (Прогрес), а також Новоселівку 1-шу з півночі», - повідомив аналітик.

Також небезпечна ситуація у Красногорівці.

Кореспондент припустив, що українським захисникам все ж вдасться стабілізувати ситуацію. Але поки росіяни продовжують ходити в атаки навіть колонами.

Додамо, тим часом стало відомо, що БпЛА та ракети вночі атакували об'єкти РФ в Криму.

Місцеві жителі повідомили про вибухи в кількох районах окупованого півострова та атаку щонайменше 20 БпЛА. За попередніми даними, прильоти зафіксовано поблизу Центру далекого космічного зв'язку.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що ворог нібито захопив населений пункт Новоолександрівка.

Однак українські захисники стверджують, що це не так.

"Значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює", - повідомили бійці 110-ї бригади.

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