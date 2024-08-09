Українські правоохоронці документують нові злочини російських загарбників проти цівільного населення – з’явилися кадри з місця нового страшного авіаудару.

Більше сотні разів за минулу добу ворог накривав вогнем багатостраждальну Сумщину, пише Politeka.net з посиланням на Нацполіцію України.

Внаслідок цих атак пошкоджено три школи, майже 20 житлових будинків, пошта, приватні автівки, господарські та адміністративні приміщення агрофірми.

На одну зі школ, у населеному пункті могриця, російські окупанти скинули авіабомбу. Жертвами цих ударів сталі рідні брати. Молодшому було всього шість років, а старшому 23. В момент удару вони перебували на подвір’ї школи.

За словами очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, рідні загиблих дітей за день до трагедії відмовились від виїзду з цього населеного пункту.

Нагадаємо, що на Сумщині наразі продовжується евакуація. Було, зокрема прийнято рішення про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів 5 громаад Сумського району.

На кадрах, відзнятих після атака, можна побачити палаючі будівлі, розбитий дитячий майданчик і школу, в якій не залишилося жодного вцілілого вікна.

Також поліція повідомляє про шістьох поранених мирних мешканцях.

Крім того, минулої ночі російські окупанти вкрили вогнем Куп’янщину.

«Збройні сили рф обстрілювали м. Куп’янськ з РСЗВ. Постраждали троє мирних жителів: 57-річну жінку та 39-річного чоловіка з пораненнями доставили до лікарні», - розповіли правоохоронці.

Ще один 44-річний чоловік відмовився від госпіталізації.

Атаками пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі, будівлю магазину, станцію медичної допомоги. Також ворог обстріляв Золочів Богодухівського району та вдарив по селищу Борова Ізюмського району.

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