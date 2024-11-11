Окупанти атакували Миколаєв безпілотниками, через ворожі удари загинули щонайменше п'ять осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У результаті влучання БпЛА у місті було зруйнований приватний одноповерховий будинок.

На місці "прильоту" спалахнула пожежа, є руйнування квартири на четвертому поверсі чотирьохповерхового будинку.

Пожежа виникла на третьому і четвертому поверхах.

"Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Їхні тіла деблокували рятувальники", - йдеться у повідомленні ДСНС.

На місці ЧП працюють психологи ДСНС, до них за допомогою звернулися 22 людини. У місцевої жительки гостра реакція на стрес, її з гіпертонічним кризом госпіталізовали до лікарні.

Рятувальники ліквідували пожежі, площею 60 та 150 кв.м., від ДСНС працювали 41 чоловік особового складу, десять спецавтомобілів.

Нагадаємо, в Україні 11 листопада вранці була масштабна тривога через зліт стратегічних бомбардувальників у Росії та ризик пуску ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також у небі були носії ракет "Кинжал".

Моніторингові паблікки попереджали про загрозу масованого удару по енергетиці.

За даними моніторингових пабліків, стратегічна авіація РФ проводила навчання, і пуски ракет були імітаційними.

Проте через ризик ракетного удару по енергетиці екстрені відключення світла сьогодні, 11 листопада, превентивно запровадили Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області.

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