Грошова допомога в Сумській області передбачена дітям загиблих (померлих) учасників бойових дій — щорічну одноразову виплату оформлюють до Дня захисту дітей. Заяви від законних представників приймають лише до 1 жовтня включно.

Грошова допомога в Сумській області доступна щороку — у регіоні дітям загиблих (померлих) учасників бойових дій передбачена одноразова виплата. Оформити її можна до Дня захисту дітей, однак заяви приймають лише до 1 жовтня включно.

Право на щорічну допомогу мають діти віком до 18 років включно. Один або обоє батьків повинні були мати статус учасника бойових дій згідно зі статтею 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та загинути (померти) незалежно від причини смерті. Важлива умова — дитина має бути зареєстрована в Сумській області.

Гроші виплачують один раз на рік до Дня захисту дітей, який відзначають 20 листопада. Як повідомляє інтернет-видання «Шостка.INFO» з посиланням на управління з питань ветеранської політики Сумської міської ради, якщо звернення надійшло після 1 жовтня, його розглянуть у порядку черговості й лише за наявності фінансування.

Заяву подає законний представник дитини — один із батьків, опікун або піклувальник. Дитина, якій уже виповнилося 18 років, оформлює виплату самостійно.

Як оформити виплату

До заяви потрібно додати: копію паспорта заявника, копію документа про присвоєння РНОКПП (за наявності), документи, що підтверджують право на допомогу, та реквізити банківського рахунку для перерахування коштів.

Звертатися слід до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання чи перебування дитини. Для внутрішньо переміщених осіб — за фактичним місцем проживання в межах Сумської області. Роз'яснення надає управління з питань ветеранської політики Сумської міської ради за телефоном: +380 (75) 229 30 95.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Сумській області: хто може отримати щорічну виплату.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога дітям у Сумській області: хто та як може отримати 5000 гривень.