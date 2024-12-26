Ворожа армія завдала удару по центральному ринку в Нікополі у четвер, 26 грудня.

Російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі, внаслідок атаки шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомили у ДСНС України.

Відомо, що троє постраждалих жінок перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок удару по ринку у Нікополі постраждали шестеро людей, четверо чоловіків та дві жінки, пошкоджені торгові приміщення.

Рятувальники разом із лікарями швидкої допомоги оперативно надали постраждалим допомогу та госпіталізували до лікарні.

Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак повідомив, що всіх постраждалих було госпіталізовано.

Жінки віком 39, 63 і 64 років перебувають у важкому стані, в інших людей поранені у стані середньої тяжкості, їм надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня Росія вдарила по Україні, використовуючи десятки ударних безпілотників.

У ніч проти 26 грудня Росія запустила 31 ударний БпЛА «Shahed» і безпілотники інших типів із напрямків Орел, Міллерово, рф.

Сили ППО ліквідували 20 одиниць, ще 11 безпілотників-імітаторів було локально втрачено, повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

У середу, 25 грудня, російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

Внаслідок атаки в деяких регіонах країни застосовано графіки відключення світла, але незабаром у ДТЕК опублікували оновлення.

В Україні 26 грудня слід очікувати на введення аварійних обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів, бізнесу та підприємств.

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