На Степногірську Запорізької області вчора, 1 січня, увечері скинули одинадцять авіабомб.

Ворожа армія знову вдарила по Запорізькій області, у Василівському районі загинула одна людина.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог одинадцять разів ударив КАБами Степногірськом. Зруйновано п'ятиповерховий будинок, загинув чоловік. Його тіло рятувальники витягли з-під завалів.

"Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин", - повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними ОВА, окупанти протягом доби завдали 361 удару по 11 населеним пунктам регіону, зокрема, застосували понад 200 БПЛА різної модифікації, обстрілювали громади з РСЗВ та артилерії.

У командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомляли, що в ніч проти 2 січня ворог атакував Україну 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).

О 08:30 було підтверджено подію 47 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Останні новини України:

Ситуація на фронті може різко змінитись: військовий експерт розкрив слабку сторону Росії.

Український учений допоміг Росії удосконалити пристрої для ударів по мирних містах: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.