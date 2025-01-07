Неформальна лідерка "Нацоб’єднання" Франції на баржі потрапила у морську аварію.

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен вранці 7 січня потрапила у морську аварію під час поїздки на заморську територію Майотта, де стався руйнівний ураган.

За інформацією видання BFMTV з посиланням на неназване джерело, інцидент стався вранці 7 січня, коли Ле Пен була на борту баржі, що курсує між островами архіпелагу.

Баржа зіткнулася з іншою, що прямувала у зворотному напрямку, від удару вони не зазнали серйозних пошкоджень.

Неофіційно повідомляють, що внаслідок інциденту постраждали троє людей, але Ле Пен серед них немає.

Неформальна лідерка "Нацоб’єднання" поїхала на острів, щоб поспілкуватися з місцевою владою та мешканцями про їхні проблеми.

Нагадаємо, Марін Ле Пен в минулому відзначилася скандальними заявами стосовно підтримки України та симпатизувала політиці російського диктатора Путіна.

Зокрема, Ле Пен називала Путіна "захисником спадщини європейської цивілізації".

Під час російської анексії Криму представники політсили Ле Пен виступили в якості "спостерігачів" за так званим референдумом.

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