В місті Вараш Рівненської області водій наїхав на маму з дитиною у візку, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Як повідомила поліція Рівненської області, немовля загинуло на місці аварії.

21 січня, близько 16:45 на вулиці Парковій водій допустив наїзд на 32-річну місцеву жительку.

Жінка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході з дитячою коляскою.

Від удару немовля випало з візка, дитину госпіталізували до реанімації, але життя хлопчика, якому був лише місяць, врятувати лікарям не вдалося.

Орієнтовно через годину дитина померла.

Жінка не травмувалася, проте її обстежують медики, водій легковика був тверезий, але повідомив, що відволікся на телефонний дзвінок.

Раніше повідомлялось, що ворог нещадно вдарив по мирних, є загиблий та поранені.

У вівторок ввечері, 21 січня, рф атакувала Миколаїв дронами, через обстріл атаки є руйнування та пострадалі.

Постраждала унаслідок російського обстрілу Миколаєва 74-річна жінка перебуває у важкому стані.

Також відомо, шо росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині, одна людина загинула.

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