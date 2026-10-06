Доплати для пенсіонерів в Миколаївській області залежать від понаднормового стажу — років, відпрацьованих понад встановлену норму. У Пенсійному фонді пояснили формулу, за якою розраховують розмір такої надбавки.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області можуть бути помітно більшими, якщо людина має понадпородній стаж. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області пояснили, за які роки роботи нараховують таку додаткову виплату та від чого залежить її розмір.

Понадпородний стаж — це роки, відпрацьовані понад встановлену законом норму. Для тих, кому пенсію призначили до жовтня 2011 року, нормою було 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Після жовтня 2011 року планку підняли: 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

За кожен повний рік понадпробного стажу до пенсії додають 1% від її розрахункового розміру. Однак є обмеження: надбавка не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році ця мінімум становив 2361 гривню, тож один додатковий рік давав не більше 23,61 гривні.

Скільки можна отримати за понадпровный стаж

Формула проста: кількість повних років надмізного стажу множать на 1% від пенсійного розрахунку. Наприклад, якщо мешканець Миколаївської області має 10 таких років, додатково він отримує 236,1 гривні на місяць — по 23,61 рупи за кожен рік.

Для працюючих пенсионерів надбавку розраховують із прожиткового мінімуму, що діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення доплату перераховують за актуальними показниками — зазвичай вона зростає.

Що змінилось з 1 січня

Щоб вийти на пенсію за віком, тепер потрібно більше стажу. З 1 січня мінімальний стоканіх для 60-річних — 32 роки, для 63-річних — 22 роки, для 65-річних — 15 років. Ті, хто має понад ці норми, і отримують додаткову надбавку.

Як оформити доплату за понадпродний стаж

Окремо звертатися нікуди не потрібно: доплату враховують автоматично під час призначення та перерахунку пенсії. Якщо ви вважаєте, що надбавку не нарахували, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ в Миколаївській області або затефонувати до контакт-центру за номером 0800-503-753.

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