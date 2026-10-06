Графіки відключення світла в Чернігівській області 7 та 8 жовтня передбачають планові обмеження у Чернігові.

Графіки відключення світла в Чернігівській області 7 та 8 жовтня охоплюють велику кількість вулиць міста, повідомляє Чернігівобленерго.

7 жовтня електропостачання на зазначених ділянках планують обмежувати з 09:00 до 17:00. У переліку — 1-й та 2-й Глухівські провулки, Авіаторів, Антонія Печерського, Білоуська, Борщова, Василя Симоненка, Василя Тарновського, Вишнева та Воздвиженська.

Також до списку увійшли Вячеслава Радченка, В'ячеслава Чорновола, Глухівська, Гоголя, Гонча, Городнянська, Жабинського, Забарівський, Залізнична та Івана Виговського.

Обмеження стосуватимуться Івана Мазепи, Іллінської, Київського, Кирила Розумовського, Кленової, Княжої, Корюківської, Котляревського, Коцюбинського та 2-го Кривоноса.

Серед інших вулиць — Кропивницького, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Липинського, Лугова, Льотна, Любецька, Магістратська, Менська, Миру, Молчанова, Мстиславська та Музейна.

До переліку також потрапили Національної Гвардії, Незалежності, Нова, Олега Міхнюка, Олегове поле, Олександра Довженка, Олександра Мацієвського, Пам'ятна, Перемоги, Пирогова, Піщана, Преображенська, Привітна та П'ятницька.





Графіки відключення світла в Чернігівській області 7 та 8 жовтня передбачають обмеження і наступного дня. 8 жовтня частину Чернігова знеструмлюватимуть з 09:00 до 17:00. До переліку увійшли, зокрема, Антонія Печерського, Батюка, Геологічна, Глухівська, Гоголя, Городнянська, Івана Виговського, Івана Мазепи, Іллінська, Київське та Кирила Розумовського.

Також електроенергії може не бути на Кленовій, Княжій, Корюківській, Костомарівській, Котляревського, Коцюбинського, Красносільського, Кропивницького, Кукушанці, Леоніда Каденюка, Липинського, Луговій, Любецькій, Магістратській та Менській.

Окремо зазначено триваліший період для 1-го Воскресенського провулка. Там обмеження заплановане 8 жовтня з 08:00 до 19:00.

Список охоплює також Миру, Молчанова, Мстиславську, Нафтовиків, Національної Гвардії, Нову, Олегове поле, Олександра Довженка, Олександра Мацієвського, Пам'ятну, Перемоги, Пирогова, Піщану, Привітну, П'ятницьку, Ремісничу, Ріпкинську, Романа Бжеського, Сагайдак, Садову, Седнівську, Сосницьку, Старобілоуську, Успенську, Феодосія Углицького, Хлібопекарську, Шевченка, Шевчука, Ярову та Яровий.

Зазначені години є плановими. Фактична тривалість обмеження може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.