Так, внаслідок російського удару по Миропільській громаді Сумської області було зруйновано багатоквартирний житловий будинок, загинуло троє людей.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, 6 лютого 2025 року о 23:20 окупанти скинули три керовані авіаційні бомби на двоповерховий житловий будинок у селі Миропілля Сумського району.
Внаслідок авіаудару загинули троє людей, тіла було витягнуто з-під завалів.
Досудове розслідування за фактом скоєння військового злочину, яке призвело до загибелі людей, розпочато під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше повідомлялося, що ворожа армія запустила Україною в ніч на п'ятницю, 7 лютого, більше сотні дронів.
Ворожа армія запустила Україною в ніч на п'ятницю, 7 лютого, 112 дронів Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Протиповітряна оборона України збила 81 БПЛА.
За даними Повітряних сил, 31 російського безпілотника-імітатора локально загубили.
На жаль, внаслідок ворожої атаки було зафіксовано пошкодження у трьох областях: Сумській, Київській та Хмельницькій.
Війська РФ 7 лютого вдарили безпілотниками по Київській області, поліція фіксує наслідки ворожої атаки, про постраждалих не повідомляється.
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