Авіаудар по двоповерхівці в Сумській області, кількість жертв в результаті ворожої атаки зросла.

Так, внаслідок російського удару по Миропільській громаді Сумської області було зруйновано багатоквартирний житловий будинок, загинуло троє людей.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, 6 лютого 2025 року о 23:20 окупанти скинули три керовані авіаційні бомби на двоповерховий житловий будинок у селі Миропілля Сумського району.

Внаслідок авіаудару загинули троє людей, тіла було витягнуто з-під завалів.

Досудове розслідування за фактом скоєння військового злочину, яке призвело до загибелі людей, розпочато під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що ворожа армія запустила Україною в ніч на п'ятницю, 7 лютого, більше сотні дронів.

Ворожа армія запустила Україною в ніч на п'ятницю, 7 лютого, 112 дронів Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона України збила 81 БПЛА.

За даними Повітряних сил, 31 російського безпілотника-імітатора локально загубили.

На жаль, внаслідок ворожої атаки було зафіксовано пошкодження у трьох областях: Сумській, Київській та Хмельницькій.

Війська РФ 7 лютого вдарили безпілотниками по Київській області, поліція фіксує наслідки ворожої атаки, про постраждалих не повідомляється.

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