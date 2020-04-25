Не пропустіть цей день

25 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що святкують 25 квітня за народним календарем, у кого День ангела і хто зі знаменитостей справляє День народження.

Яке 25 квітня свято в світі

День 25 квітня виявився багатим на святкові дати. Почнемо з головного. Саме сьогодні у світі відзначають Міжнародний День ДНК. Свято встановлено на честь виходу 25 квітня 1953 року британського журналу «Nature», в якому була опублікована невелика стаття вчених з Кембриджу: англійця Френсіса Кріка та американця Джеймса Уотсона під назвою «Молекулярна структура нуклеїнових кислот» і відкриття подвійної спіралі ДНК.

Також 25 квітня Всесвітній день боротьби проти малярії і Міжнародний день тиші.

Національні свята 25 квітня:

День звільнення Синайського півострова в Єгипті

День звільнення Португалії

День дерева в Німеччині

День Революції Португалії

День Прапора у Свазіленді

Жартівливі свята

День боротьби з ревнощами

Свято дірявої шкарпетки

Історичні події 25 квітня: що цікавого відбувалося

1507 — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер назвав новий, недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі, дослідника Нового Світу.

1719 — у Лондоні вийшов роман Даніеля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо».

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1792 — перше застосування в Парижі перед ратушею гільйотини як знаряддя страти.

1826 — у Великобританії запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1901 — першим американським штатом, де ввели автомобільні номери, став Нью-Йорк.

1953 — в журналі «Nature» опублікували статті англійських вчених Френсіса Кріка та Джеймса Ватсона про створення моделі просторової структури ДНК.

1954 — американський дослідницький центр компанії «Белл телефон» оголосив про створення сонячних батарей.

1964 — в білоруському колгоспі корова народила сім телят (світовий рекорд).

1994 — указом президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

25 квітня — День ангела

Імена для хлопчиків по святцях 25 квітня Давид, Василь, Іван, Ісаак.

Імена для дівчаток по православному календарі 25 квітня: Марта, Марта, Марія.

25 квітня — День народження знаменитостей

1907 — український письменник Микола Трублаїні.

1917 — американська джазова співачка Елла Фіцджеральд.

1928 — російський радянський актор театру і кіно ( «Гусарська балада», «Іван Васильович змінює професію», «Іронія долі …») Юрій Яковлєв.

1940 — американський актор театру і кіно Аль Пачіно.

1969 — американська актриса Рене Зеллвегер.

1971 — російська поп-співачка, акторка, дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте.

1983 — український футболіст Олег Гусєв.

Народні прикмети на 25 квітня

У народному календарі 25 квітня Василія Парійського. Вважалося, що сьогодні ведмеді виходять зі своїх барлогів, тому без крайньої необхідності в ліс ходити не варто.

Знахарі 25 квітня заговорювали воду, щоб надати їй цілющі властивості. Такою водою вмивалися виключно по середах.

Народні прикмети на 25 квітня:

Дощ 25 квітня — початок травня також буде вологим.

Сніг на Василя вже весь розтанув — заморозків більше не буде.

Холодну і сонячний ранок 25 квітня — літо буде засушливим.

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