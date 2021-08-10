Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свою дієту і про прогрес у схудненні за місяць

Довгий час Наталя після карантину розповідала, як хоче схуднути і позбутися від зайвих десяти кілограм, які набрала без активного способу життя. Причому зірка навіть заключила договір з Анітою Луценко - відомим тренером, щоб точно взяти себе в руки.

На останніх термінах зірка ледь не програла суперечку, але використовувала всі методи і все ж схудла до обіцяної цифри. Цього разу в розділі Сторі Наталя вирішила розповісти про те, як тепер рухається процес схуднення і чи сидить вона на дієті.

"Я на дієті вже більше місяця і скинула 5 кг.зараз був невеликий період відпочинку, я дозволила собі поїсти фруктів, які було не можна, і зараз хочу ще -5 кг".

Також, відповідаючи на питання про те, якби у неї залишилося тільки одне блюдо, яке вона могла б їсти весь час, зірка заявила, що це безсумнівно були б прості вареники з вишнями, адже вона їх обожнює.

На завершення, артистка помітила, що надихається в суєті і насичених концертних буднях саме любов'ю і природою, яка допомагає знайти її життєвому ритму гармонію.

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