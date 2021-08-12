Набирає популярність співак Сергій Лазановський, який став тріумфатором "Голосу країни", поділився з фанатами несподіваним
Як пише Politeka.net, Сергій став впізнаваним виконавцем після перемоги на "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Зараз красень активно веде соціальні мережі і підігріває інтерес до своєї творчості.
На нових сторіс в Instagram Сергій поділився листуванням з другом.
"Привіт. Коротше, дівки тобі правду писали, що у тебе корона", - написав юзер на ім'я Олег.
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"І як тепер з тим жити", - написав Сергій над скріном і поставив сумний смайлик.
Люди відразу почали писати слова підтримки Лазановському.
"Головне, не переживай. У мене вся сім'я перехворіла короною, крім найстаршого брата, і я теж, можливо, перехворіла, але без будь - яких на те причин", - написала дівчина Сергію.
"Убивши. Дякую за підтримку. Та в минулому сторіс суцільний сарказм", - зізнався співак.
Нагадаємо, Лазановський показав жінку, завдяки якій пробився на "Голос країни"
А ще Politeka писала, що переможцю "Голосу країни" Лазановському не дають проходу, ломляться навіть через балкон
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