Набирає популярність співак Сергій Лазановський, який став тріумфатором "Голосу країни", поділився з фанатами несподіваним

Як пише Politeka.net, Сергій став впізнаваним виконавцем після перемоги на "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Зараз красень активно веде соціальні мережі і підігріває інтерес до своєї творчості.

На нових сторіс в Instagram Сергій поділився листуванням з другом.

"Привіт. Коротше, дівки тобі правду писали, що у тебе корона", - написав юзер на ім'я Олег.

"І як тепер з тим жити", - написав Сергій над скріном і поставив сумний смайлик.

Люди відразу почали писати слова підтримки Лазановському.

"Головне, не переживай. У мене вся сім'я перехворіла короною, крім найстаршого брата, і я теж, можливо, перехворіла, але без будь - яких на те причин", - написала дівчина Сергію.

"Убивши. Дякую за підтримку. Та в минулому сторіс суцільний сарказм", - зізнався співак.

Нагадаємо, Лазановський показав жінку, завдяки якій пробився на "Голос країни"

А ще Politeka писала, що переможцю "Голосу країни" Лазановському не дають проходу, ломляться навіть через балкон

Також Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" з команди Наді Дорофєєвої приголомшив звісткою



