Співачка Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", влаштувала танці на катері
Як пише Politeka.net, Вікторія раніше співала в групі" НеАнгели", а зараз зайнялася сольною кар'єрою. Красуня активно веде Instagram, де зараз публікує кадри з Албанії, де відпочиває.
На новому відео Вікторія здалася в бікіні і сорочці. Красуня танцювала на катері, а потім стрибнула у воду. Дівчина зазначила, що знаходиться в Албанії.
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Я не можу поскаржитися на її рівень і зараз, але тоді мені здавалося, що всередині бушує маленький атомний реактор‼️
І як тільки я почула цю пісню, мене ніби відкинуло на 25 років тому, до часу, коли у кожного була улюблена «Марьіванна», яка прощала пустощі і міцно асоціюється і сьогодні з дитинством.
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Мені здається , що це прекрасно – мати асоціації, які наповнюють щастям і бажанням танцювати. І тут мені захотілося відчути себе в моменті-стати тією маленькою дівчинкою, у якої все тільки попереду", - написала Вікторія.
Фанати подивилися відео більше 16 тисяч разів і написали коментарі:
"Віка, вогонь", "красуня", " ми теж там були. Албанія, Краса", " Танцююча мила красуня. Пам'ятаю вчительку як звали,)".
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