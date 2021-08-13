Актор популярного гумористичного проєкту "Дізель-шоу" поділився з фанатами фотографією зі старшим сином
Як пише Politeka.net, 41-річний Єгор Крутоголов, який прославився як актор усіма любимого "Дизель шоу", уже 15 років живе в щасливому шлюбі з дружиною Катериною. Пара виховує двох синів. Актор часто ділиться різними моментами з життя сім’ї у себе в Instagram.
Так, цього разу Крутоголов поділився з фанатами світлиною зі старшим сином Левом, який є триразовим чемпіоном України з картингу. Як видно із геолокації, Крутоголов з сином весело провели час у автомобільному спортивному комплексі "Чайка". Цей автодром розташований поблизу Києва. Можемо припустити, що саме там тренується хлопчик, адже Лев сфотографувався у захисному шоломі для їзди на карті.
В СБУ остаточно вирішили, що робити з Філіпом Кіркоровим: "В інтересах національної безпеки..."
Лопес в білому купальнику на тонких зав'язках полонила моложавим видом на пляжі: кадри відпочинку
Україну очікує спалах штаму "Дельта", в МОЗ терміново попередили: "Передається за 10 секунд"
Дружина продюсера "Квартал 95", ледь вмістивши бюст в тісне декольте, розповіла про особливий дар: "Клас, Ганнуся"
Пішла з життя зірка "Москва сльозам не вірить" і "Татусевих дочок": подробиці трагедії
"Гонки – це дуже серйозно!", - написав Крутоголов.
Рaніше Politeka писaлa, що Булітко з "Дизель шоу" засвітила розваги з дружиною Крутоголова біля басейну: "Група ВІА Гра".
Нaгaдaємо, що артисти "Дизель шоу" вразили, показавши своїх дітей: "Росте не менш яскравий склад".
A ще Politeka повідомлялa, що Крутоголов з "Дизель шоу" показав несподіваний подарунок на день народження: "Чому стрибає, а не...".