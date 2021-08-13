Актор популярного гумористичного проєкту "Дізель-шоу" поділився з фанатами фотографією зі старшим сином

Як пише Politeka.net, 41-річний Єгор Крутоголов, який прославився як актор усіма любимого "Дизель шоу", уже 15 років живе в щасливому шлюбі з дружиною Катериною. Пара виховує двох синів. Актор часто ділиться різними моментами з життя сім’ї у себе в Instagram.

Так, цього разу Крутоголов поділився з фанатами світлиною зі старшим сином Левом, який є триразовим чемпіоном України з картингу. Як видно із геолокації, Крутоголов з сином весело провели час у автомобільному спортивному комплексі "Чайка". Цей автодром розташований поблизу Києва. Можемо припустити, що саме там тренується хлопчик, адже Лев сфотографувався у захисному шоломі для їзди на карті.

"Гонки – це дуже серйозно!", - написав Крутоголов.

Рaніше Politeka писaлa, що Булітко з "Дизель шоу" засвітила розваги з дружиною Крутоголова біля басейну: "Група ВІА Гра".

Нaгaдaємо, що артисти "Дизель шоу" вразили, показавши своїх дітей: "Росте не менш яскравий склад".

A ще Politeka повідомлялa, що Крутоголов з "Дизель шоу" показав несподіваний подарунок на день народження: "Чому стрибає, а не...".