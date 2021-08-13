Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала себе в компанії людей з "минулого"

39-річна артистка почала займатися балетом, коли їй було всього п'ять років, повідомляє Politeka.net.

Зірка вчилася балету, і в цьому їй всіляко допомагали батьки. За спогадами артистки, навіть тато після роботи обшивав її балетки і пуанти, бо через колосальні навантаження у неї зазвичай не вистачало сил навіть на домашнє завдання.

Кухар з 1992-го року відучилася екстерном, а через сім років закінчила Київське державне хореографічне училище.

Катерина Кухар за довгі роки роботи домоглася великого успіху в кар'єрі. Зараз вона -прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками".

У своєму новому пості артистка оприлюднила рідкісне фото з людьми з "минулого". На знімку Катерина позувала в сукні на тонких бретельках і з глибоким вирізом, тримаючи за руку одного зі своїх не тільки однокласників, а й колег.

"Сьогодні був насичений і прекрасний день! Через довгі роки, я нарешті зустрілася зі своїми однокласниками, які домоглися великих успіхів у сфері балету... Встигли вдосталь поспілкуватися і обговорити нові цікаві плани", - написала прима.

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