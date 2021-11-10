"Холостячка" Злата Огневич, яка посіла третє місце на Євробаченні, а також перемогла в шоу "Маска", показала, як отримує насолоду, записавши сторіс.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною вітчизняною співачкою. Зірка брала участь на Євробаченні, де посіла третє місце, а в першому сезоні шоу "Маска" перемогла, сховавшись за образом "Сонця". Тепер Злата вирішила спробувати себе в якості "Холостячки". Не забуває Огневич і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових кадрах Огневич показала, як насолоджується масажем. Злата опублікувала сторіс, на якому лежала на масажному столі. Через кілька секунд співачка покказала і масажиста з густою бородою і м'язистими руками, який був зайнятий її п'ятами.

"Юра-це Бог масажу. Кожен раз я заново рождаюсь", - написала Злата.

"Юра-Бог масажу. Я кожен раз тут заново відроджуюся у нього на столі", - сказала Злата на відео, яке опублікувала в Instagram.

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