Актриса театру і кіно Ольга Сумська з Віталієм Борисюком вирушили до Одеси, звідки звернулися до українців.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною актрисою, яка більше 30 років знімається на сцені і виступає в кіно. Зірка отримала звання народної та заслуженої артистки України. Ольга зараз одружена з Віталієм Борисюком, якому народила дочку Анну. Не буває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото і відео Ольга була зі своїм коханим Віталієм.

"Сьогодні ми з Віталієм Борисюком і нашими колегами в Одесі. Чекаємо вас, друзі, на виставі "Два анекдоти на вечерю", - написала Ольга.

"До зустрічі, дуже рада, що вистава відбудеться", " Олечка, вітаємо Вас в Одесі!", "Прекрасна Ольга Сумська з коханим чоловіком"," Олечка, ви прекрасна","Моя сім'я".

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