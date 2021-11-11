Відома співачка Ольга Полякова, яка Покотила разом зі своїм чоловіком і доньками на Мальдіви, побалувала себе делікатесами і показала їх.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова популярна співачка. Як відомо, артистка одружена з успішним бізнесменом Вадимом Поляковим. Вони в шлюбі близько 17 років, і познайомилося подружжя на корпоративі на честь його дня народження, де Ольга виступала як співачка. Вадим старше артистки на 15 років. Також у подружжя є дві дочки: 16-річна Маша і 10-річна Аліса.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно артистка вирушила на Мальдіви. На кадрах Оля Полякова показує делікатеси, якими балують себе вона разом зі своєю сім'єю - чоловіком Вадимом, і їх дочками - Машею і Алісою.

"О боже, це кокос з чорною ікрою, а це квітки квіток в квітковому соусі", - описала делікатеси Ольга Полякова.

"Це баклажани з трюфелем. Збожеволіти взагалі, якась висока кухня", - поділилася співачка.

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Politeka розповідала, Полякова показала, чим її 16-річна дочка займається на Мальдівах: "У короткій сукні і з келихом в руках"



