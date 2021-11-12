"Я теж зазвичай на город..."

Відомий бізнесмен і головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський у вишуканому костюмі розповів, куди збирається.

Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу "СТБ". Головним героєм 12-го сезону "Холостяка" став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.

Так, цього разу бізнесмен опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Алекс Топольський сидить в машині і позує на камеру в піджаку бордового кольору, який надітий на чорну сорочку.

"Їду на город поливати огірки", - повідомив Алекс Топольський.

Шанувальники нового "Холостяка" залишили безліч коментарів під фото: "Гарного полювання", "Жіночими сльозами", "Що всі майже герої такі безносі?", "Пхаах, Відрадна мотивація вигуляти прикид", "Я теж зазвичай на город одягаюся простенько, непримітно, щоб не привертати увагу", "Побачимо яких огірків ти будеш поливати".

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