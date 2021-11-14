Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, яка є суддею шоу "Танці з зірками", показала магічний виступ зі своїм чоловіком Олександром Стояновим.

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою примою-балериною та однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проєкту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса. Як відомо, вона одружена з артистом балету Олександром Стояновим, з яким часто виходить на сцену.

Так, цього разу балерина опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Вона показала відео шанувальниці зі свого виступу з чоловіком Олександром Стояновим. Вони показали плавні елементи балету.

"Магія...Можна дивитися вічно. Спасибі за грацію та естетичне задоволення!",- подякувала прихильниця.

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