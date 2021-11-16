Артистка розповіла, як добре провела час

Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка-2", показала, як розслабилася в СПА разом з коханою мамою, яка виглядала задоволеною.

Популярна артистка знаходить час на відпочинок, передає Politeka.net. Зірка відвідує різні СПА-салони, і регулярно буває у косметологів.

Цього разу зірка побувала в київському СПА з мамою, Галиною Василівною. Артистка з модному смугастому купальнику віддалася справжній насолоді.

Зірка розповіла, що маму вона відправила на тайський масаж, також жінка розповіла, де побувала.

"Тут прекрасний відпочинок, красиво і корисно для здоров'я. Всі баньки відвідали: і хаммам, і фінську, і навіть російську. Очманіти! Спасибі велике", - поділилася Галина Василівна.

Зірка додала: "Все, ми пішли насолоджуватися далі райським відпочинком, хлопці! Балуйте своїх мамуличек".

Зазначимо, Злата Огневич родом з Криму, але після окупації артистка вирішила перевезти рідних під Київ. Зірка розповіла, що як тільки батьки продали нерухомість, вони відразу переїхали - це сталося в 2020 році.

Примітно, ще в 2015 році співачка розповіла, що її батькам важко перебувати в анексованому півострові, адже з її мамою практично ніхто не вітається, і взагалі було важко серед тих, хто підтримував там дії РФ.

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