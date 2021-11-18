Ресторатор, шеф-кухар і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес Браво розговорився, згадуючи, як одинадцять років тому переїхав жити в Україну.

49-річний кулінар з колумбійським корінням покинув свою батьківщину ще в молодості. Тривалий час працював у США та Канаді. Також встиг попрацювати в Росії. У 2006 році Хіменес-Браво стає шеф-кухарем готелю Radisson SAS Royal Hotel в Санкт-Петербурзі. У цьому ж році місто приймало гостей Саміту Великої Вісімки, в якому у Ектора було складне завдання обслужити глав провідних світових держав.

Виявляється, в цей період часу Хіменес-Браво приїжджав у відпустку до України, зокрема, придивлявся до Києва. Про це він розповів у своїх нових "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Пітер був дуже сірий, мокрий, це був березень, - а в Києві все навпаки, все красиве, починало зеленіти... Неймовірне перше враження! Тут було тепло і круто. Але я тоді приїхав тільки у відпустку", - поділився Ектор.

Відзначимо, в 2010 році Хіменес-Браво отримав пропозицію від міжнародної мережі п'ятизіркових готелів відкрити ресторани в Києві. А через рік кулінар зайняв суддівське крісло в новому для українців на той час телепроекті "МайстерШеф". Український паспорт Екторові вдалося отримати тільки в 2021-му.

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