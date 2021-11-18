Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею другого сезону шоу "Холостячка", розповіла про останні події у своєму житті, які мають для неї значення.

Популярна виконавиця вже багато разів говорила про те, як чекає фіналу шоу. Як відомо, зараз артистка не може розповісти, чи зустріла свою любов, чи вибрала вона свою половинку на шоу і чи залишилася з обранцем.

Тільки у фіналі стане відомо, як склалася доля Злати і її можливого коханого. Поки що Огневич може лише натякати на свою закоханість.

Тому зірка показує багато різних кадрів з життя, дивує моментами зі зйомок і демонструє, як перетворюється її обличчя з досить яскравим макіяжем.

"Закохана в київські заходи" - пише Злата в кінці дня.

Раніше ми писали, під час одного з ефірів Огневич побувала в квартирі кожного з учасників. І Дмитру, який приймав гостю одним з останніх, було дуже ніяково через це, адже він постійно порівнював себе з іншими.

Чоловік розповів, що постійно думав про це, у нього зіпсувався настрій і він весь час порівнював своє житло з будинками інших півфіналістів. При цьому сама Злата теж відразу зрозуміла, що щось не так і спробувала дізнатися причину.

Раніше Politeka писала, що переможниця " Холостяка "Ганна Богдан побила одного з кавалерів Огневич:"сьогодні було все".

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич зачарувала пікантним виглядом в одному рушнику:"обличчя задоволеної людини".

A ще Politeka повідомляла, що Огневич, знявшись в напівпрозорому комплекті, перейшла межі скромності:"Злата, ти супер".