Актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею шоу "Холостячка, а цього року стала суддею на шоу "Україна має талант", вирішила взяти участь у зйомках ще одного проекту.
У 2019 році Ксенія Мішина стала переможницею "Танців з зірками", пише Politeka.net. Скоро буде фінал п'ятого сезону, і його творці вирішили зробити подарунок глядачам, запросивши названу актрису та інших переможців, Ігоря Ласточкіна і Санту Дімопулос, на шоу в один з останніх випусків.
Ксенія Мішина танцюватиме з хореографом Анною Кареліною і актором Артуром Логаєм. Артистка повідомила у своєму сторіс про репетицію.
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"Друзі, багато хто з вас вгадали, чим я буду займатися в неділю, а саме зустрічайте!",- сказала Мішина, після чого підстрибнув і раптово впав Артур Логай.
"Ось він! Ось він переможець! Переможець по життю!", - додала актриса, знімаючи колегу, що сміється.
Зазначимо, Ксенія Мішина перемогла на "Танцях з зірками" в парі з Євгеном Котом. Зараз вони разом працюють на проекті "Україна має талант". Обом приписували роман, проте у Жені Кота є дружина - Наталія Татаринцева, а пізніше актриса намагалася побудувати відносини з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом.
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