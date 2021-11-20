Відома модель і дружина Макса Михайлюка Даша Хлистун розповіла, як страждала через зайву вагу і поверталася в колишню форму.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська модель Даша Хлистун, яка стала дружиною головного героя шоу "Холостяк" і народила йому дочку, поділилася в Instagram своєю історією про схуднення. Виявилося, що дівчина дуже переживала через те, що під час вагітності набрала вагу, проте тепер вона виглядає просто приголомшливо.

Це можна побачити на новій фотографії, яку Даша доклала до свого посту. На знімку дівчина позує у відвертому образі і сміливій позі – на ній чорне боді без бретелей, прозорі темні колготки і чорні ботфорти. Все це тільки підкреслює ідеальну фігуру і довгі стрункі ніжки.

У підписі до фото Хлистун написала: "Знаєте скільки разів я плакала в туалеті, дивлячись на те що зі мною сталося? Я правда думала, що це все – кінець. Через деякий час, я почала вже не з таким стресом до цього ставитися, і продовжувала займатися, не їсти борошняне і жирне. Не їла після 18:00. Підкріпила все масажами, скарбами. Тут головне прибрати лінь, перестати себе жаліти і орати!".

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