Телеведуча Маша Єфросиніна, учасниця шоу "Ліга сміху", а також співведуча" дорослих дівчаток " з Олею Поляковою, похвалилася ефектним вбранням, заінтригувавши українців.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною телеведучою. Зірка нещодавно закінчила зйомки в шоу "Ліга Сміху". Також Маша знімається в проекті Олі Полякової"дорослі дівчатка". Не забуває Єфросиніна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Маша вирішила показати, як виглядає її незвичайне вбрання. На кадрах Єфросиніна була в зеленій сукні з вирізами, які підкреслили форми зірки, а також фігуру.

"І маленький вам тизер мого нереального сьогоднішнього вбрання", - написала Маша під фото.

До цього Маша показала, як проходив Генеральний прогін півфіналу "Танців з зірками", куди вона і одягла зелену сукню. Кадри Єфросиніної в сторіс ніхто не коментував, адже там немає подібних інструментів для взаємодій.

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