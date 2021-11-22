Відома співачка Ольга Полякова в комбінезоні, що облягає, з розрізом затьмарила Машу Єфросинину в леопардовому вбранні.

Як передає Politeka.net, нещодавно телеведуча Маша Єфросиніна і співачка Ольга Полякова зробили своє шоу на ютуб-каналі під назвою "Взрослые девочки". Там вони обговорюють жіночі проблеми та актуальні теми.

Так, цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували нове відео. На кадрах Ольга Полякова разом з Машею Єфросиніною тримають келихи. Перед камерою співачка робить заяву.

"Поки у тебе косметичка, більше ніж аптечка, ти ще молоденька дівчинка", - заявила Ольга Полякова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Ольга, ви завжди на висоті, мудро сказано", "Справжня правда", "Оля як завжди, просто ідеально", "Як завжди на висоті. Геніально!", "Оля шарить".

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