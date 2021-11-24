Український продюсер, автор і виконавець Олексій Потапенко (Потап) показав, як розважається зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських під час першого снігопаду.

Як пише Politeka.net, в Instagram Потап опублікував відео, показавши, як Настя танцює під його нову новорічну пісню. Парочка запалювала під снігом і виглядала щасливою.

"#mozgizavtra @kamenskux почалося!",- підписав відео Потап.

У коментарях зірковій парочці залишили масу приємних слів.

"У суботу були на концерті і слухали повну версію. Супер!!! Після ТБ трансляції співатиме вся країна!", "Досить хвалитися снігом!!) Я теж хочу зиму", "У Києві сніг, а у нас в Катарі +29 і море. У кого яка зима", "Пісня супер", "Зима починається, свято наближається!", "Клас) нам би снігу", "Олексій, Настя, коли ви поруч навіть в такому міні кліпі, запалюються дві зірки, а коли ви в розлуці, це світло висвітлює ваш шлях назустріч один до одного», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Потап згадав минуле, зворушивши шанувальників: "До глибини душі!".

Як повідомляла Politeka, Потап з Дорофєєвою і Позитивом розлютили українців:"Придумайте що-небудь нове".

Також Politeka писала, що Потап з Позитивом розохотили Каменських новим відео:"Новий рік вже скоро".