Відомий виконавець і фронтмен групи Бумбокс Андрій Хливнюк показав в мережі милі кадри з маленькою дочкою.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант і лідер Бумбокс Андрій Хливнюк опублікував у своєму Instagram яскраві кадри на яких показав маленьку дочку Олександру. Схоже, навіть після розлучення з дружиною артист часто проводить час з дітьми. Так, судячи з кадрів в мережі, нещодавно виконавець разом з донькою побували в ювелірній майстерні, де своїми руками виготовляли прикраси.

У сторіс Хливнюк показав, як його дочка Саша зосереджено працювала під наглядом майстра, виготовляючи собі прикраси. Дівчинка наполегливо працювала і потім вирішила похвалитися татові тим, що зробила.

Також Андрій показав кадр, на якому він позує з колишньою дружиною, донькою і майстром-ювеліром, з яким вони проводили час. "Клас!", - написав хтось із користувачів у коментарях до фото.

"Сьогодні до нас на воркшоп прийшли батько і дочка. Разом спробувати зробити прикраси своїми руками. Зробити те, що ніколи не робили до цього. Вони були на рівних і удвох відкривали для себе що-небудь нове. Вони удвох вчилися творити, експериментувати, робити помилки, виправляти і ще раз робити. Кожен свої, але разом", - йдеться на сторінці Майстерні в соцмережі про візит Хливнюка з донькою.

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