Відомий український хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів ведучій Мілі Єремєєвій, чи готовий поступитися місцем у суддівському кріслі Дмитру Дікусару.

Як пише Politeka.net, відомий український хореограф, танцюрист та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів теле- та радіоведучій Мілі Єремєєвій чи готовий він у наступному сезоні поступитися місцем у суддівському кріслі хореографу Дмитру Дікусару, який зараз бере участь у проєкті разом із чемпіонкою Ольгою Харлан.

"Ти готовий віддати своє суддівське крісло?", - запитала Міла.

"Крісло? Ні. Ну, по-перше, воно не моє. Це крісло проєкту "Танці з зірками", а просто віддавати… Навіщо? Навіщо віддавати?", -зізнався Яма.

Попри те, що Влад Яма є ведучим ще й проєкту "Твій день", він не збирається залишати суддівське крісло "Танців з зірками".

"Я хочу робити максимум для цього проєкту. Якщо у мене виходить, значить, швидше за все, у наступному сезоні я працюватиму. А якщо з’явиться той, хто зможе це зробити краще – теж непогано", - сказав Яма.

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