Відома українська спортсменка Ольга Харлан пройшла у фінал популярного шоу "Танці з зірками", і вирішила поділитися одкровенням перед вирішальною грою.

Ольга Харлан - 30-річна фехтувальниця на шаблях, яка стала олімпійською чемпіонкою в 2012 і 2016 роках, і призером з фехтування, повідомляє Politeka.net.

На наступних вихідних спортсменку чекає не менш вирішальна гра - фінал шоу "Танці з зірками". Примітно, що такий довгий шлях на шоу Ольга Харлан пройшла разом з колишнім чоловіком співачки Ірини Білик, Дмитром Дікусаром.

У новому пості олімпійська чемпіонка зізналася, що перед участю в проекті, навіть не планувала потрапити у фінал.

"Весь цей шлях, ваша підтримка надавала сил не здаватися! Проходити крізь втому, травми, хвороби! Ми з Дімою все витримали!",- поділилася Ольга Харлан.

Фехтувальниця підкріпила до запису фото з останнього виступу, в якому третьою учасницею стала переможниця одного з сезонів Санта Дімопулос. Спортсменка поділилася одкровенням про Дмитра Дікусара, назвавши його ідеальним:

"За це прекрасне тріо, хочу подякувати моєму ідеального партнера Діму @dikusar_dmitriy, прекрасну Санту @santadimopulos і генія @konstantinfreedom ! Це був вогонь🔥❤️ Краса ж❤️".

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