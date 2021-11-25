Известный украинский хореограф и бессменный судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма рассказал ведущей Миле Еремеевой, готов ли уступить место в судейском кресле Дмитрию Дикусару.

Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф, танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма рассказал теле-и радиоведущей Миле Еремеевой готов ли он в следующем сезоне уступить место в судейском кресле хореографу Дмитрию Дикусару, который сейчас участвует в проекте вместе с чемпионкой Ольгой Харлан.

"Ты готов отдать свое судейское кресло?"- спросила Мила.

"Кресло? Нет. Ну, во-первых, оно не мое. Это кресло проекта "Танці з зірками", а просто отдавать... Зачем? Зачем отдавать?",- признался Яма.

Несмотря на то, что Влад Яма является ведущим еще и проекта "Твій день", он не собирается покидать судейское кресло "Танців з зірками".

"Я хочу делать максимум для этого проекта. Если у меня получается, значит, скорее всего, в следующем сезоне я буду работать. А если появится тот, кто сможет это сделать лучше - тоже неплохо", - сказал Яма.

Ранее Politeka писала, что Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре: "Мы с Димой...".

Напомним, что судья "Танців з зірками" Влад Яма разоткровенничался, кто навсегда изменил его жизнь: "Спасибо...".

A еще Politeka сообщала, что Кухар в розовых перьях неожиданно запела и бросилась в объятия Ямы: "Образ заставляет".