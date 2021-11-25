Переможниця шоу "Холостяк", кохана Михайла Заливако Анна Богдан розповіла прихильницям, як з мінімумом вкладень бути доглянутою і красивою.

Як передає Politeka.net, в Instagram красуня поділилася ефектним фото, розкривши свої секрети.

"Знайти час для себе. Всі ми хочемо виглядати привабливо в очах оточуючих, але не завжди знаходимо час на відвідування косметолога, салонів краси. Але це не вирок! Навіть будучи вдома, дотримуючись кількох елементарних правил догляду за собою, ваше тіло скаже «спасибі», - зазначила Анна.

За її словами, сьогодні в магазинах є безліч засобів по догляду за тілом і волоссям. Але добре виглядати можна і без десятків косметичних засобів, впевнена красуня.

"Догляд за тілом - це не тільки косметичні процедури, але постійна робота над тілом. Присвятіть для фізичних навантажень кілька хвилин вранці або ввечері, і ваше тіло буде підтягнутим", - заявила Богдан.

За словами дівчини, особливо ретельно треба доглядати за обличчям. Необхідно робити чистку, використовувати скраби і маски, а також не забувати про тонізацію.

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