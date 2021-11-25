Популярна модель Діва Кассель, яка є старшою донькою Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, вразила стилем, вдало поєднавши пишну легку сукню і масивні кросівки.
Як пише Politeka.net, в Instagram з'явилося яскраве фото 17-річної зірки. Вона позувала в літньому пишному платті світлого відтінку, яке було дуже схоже на весільне. Через напівпрозоре плаття виднілися стрункі ніжки моделі. Образ Діва вдало доповнила кросівками в колір вбрання.
"Добрий вечір", - коротко підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу теплих слів. Шанувальники не втрималися від порівнянь з мамою моделі, яка донині вважається однією з найкрасивіших жінок світу.
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"Краща", "Така красива", "Добрий вечір, диво", "Ви романтична жінка! Ти прекрасна мрія! Ви Золота дівчина!", "Сяюча зірка!", "Природна краса", "Дочка своєї матері", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Діва Кассель активно знімається в рекламі. З нею укладають контракти імениті бренди.
Нагадаємо, що Діва Кассель позбавила дару мови виглядом в пишній сукні:"Старається не гірше мами".
Як повідомляла Politeka, Діва Кассель вразила видом в міні: "Виросла дівчинка".
Також Politeka писала, що Діва Кассель без косметики і фотошопу перевершила маму:"рівень милоти завищений".