Популярная модель Дева Кассель, которая является старшей дочкой Моники Беллуччи и Венсана Касселя, поразила стилем, удачно соединив пышное легкое платье и массивные кроссовки.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм появилось яркое фото 17-летней звезды. Она позировала в летнем пышном платье светлого оттенка, которое было очень похоже на свадебное. Через полупрозрачное платье виднелись стройные ножки модели. Образ Дева удачно дополнила кроссовками в цвет наряда.
«Добрый вечер», - коротко подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу теплых слов. Поклонники не удержались от сравнений с мамой модели, которая по сей день считается одной из самых красивых женщин мира.
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«Лучшая», «Такая красивая», «Добрый вечер, чудо», «Вы романтичная женщина! Ты прекрасная мечта! Вы золотая девушка!», «Сияющая звезда!», «Природная красота», «Дочка своей матери», - пишут пользователи сети.
Как известно, Дева Кассель активно снимается в рекламе. С ней заключают контракты именитые бренды.
Напомним, что Дева Кассель лишила дара речи видом в пышном платье: "Старается не хуже мамы".
Как сообщала Politeka, Дева Кассель впечатлила видом в мини: «Выросла девочка».
Также Politeka писала, что Дева Кассель без косметики и фотошопа превзошла маму: "Уровень милоты завышен".