Популярная модель Дева Кассель, которая является старшей дочкой Моники Беллуччи и Венсана Касселя, поразила стилем, удачно соединив пышное легкое платье и массивные кроссовки.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм появилось яркое фото 17-летней звезды. Она позировала в летнем пышном платье светлого оттенка, которое было очень похоже на свадебное. Через полупрозрачное платье виднелись стройные ножки модели. Образ Дева удачно дополнила кроссовками в цвет наряда.

«Добрый вечер», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов. Поклонники не удержались от сравнений с мамой модели, которая по сей день считается одной из самых красивых женщин мира.

«Лучшая», «Такая красивая», «Добрый вечер, чудо», «Вы романтичная женщина! Ты прекрасная мечта! Вы золотая девушка!», «Сияющая звезда!», «Природная красота», «Дочка своей матери», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дева Кассель активно снимается в рекламе. С ней заключают контракты именитые бренды.

Напомним, что Дева Кассель лишила дара речи видом в пышном платье: "Старается не хуже мамы".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель впечатлила видом в мини: «Выросла девочка».

Также Politeka писала, что Дева Кассель без косметики и фотошопа превзошла маму: "Уровень милоты завышен".