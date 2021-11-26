Відома актриса, головна героїня 1-го сезону "Холостячки" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина показала, з ким Покотила в Абу-Дабі після розриву з Олександром Еллертом.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Також актриса є суддею шоу "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ксенія Мішина вирушила на відпочинок в Абу-Дабі. На кадрах "Холостячка" показує себе в шикарній чорній відвертій сукні перед дзеркалом.

"Дівчата в зборі, готові та вирушаємо на вечерю", - розповіла Ксенія Мішина.

Також, на кадрах актриса показала, з ким вирушила на відпочинок після розриву з Олександром Еллертом.

Нагадаємо, що цього літа Ксенія Мішина публічно розлучилася з переможцем першого сезону проекту "Холостячка" - Олександром Еллертом.

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