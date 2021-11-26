Відомий співак і переможець шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім дав життєву пораду українцям словами Джареда Лето.
Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.
Так, цього разу артист опублікував нову серію фото. На кадрах Муаяд Абдельрахім у стильному вбранні позує на камеру в приміщенні, де стіни заповнені графіті. Під фото він вирішив дати життєву пораду українцям словами відомого артиста Джареда Лето.
"Роби сьогодні те, що інші не хочуть - завтра житимеш так, як інші не можуть (Джаред Лето)", - підписав фото Муаяд Абдельрахім.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Такий стильний і неймовірно крутий", "Кайфовий", "Вау", "Класний! Як сам зійшов з графіті!", "Вау, ну дуже красивий", "Чому ти такий красивий?", "Ти дуже прекрасний 😍 бажаю успіхів і з нетерпінням чекаю трек".
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