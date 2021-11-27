Відома шеф-кухар, суддя популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала свою маленьку доньку в ефектному вбранні.

Як пише Politeka.net, ресторатор не дивлячись на насичений робочий графік активно веде свою сторінку в соціальній мережі, де ділиться найцікавішим.

У нових сторіс Мартиновська показала свою маленьку дочку, яка вбралася в дитячий сад.

Відомо, що Ольга Мартиновська була одружена з колегою Іваном Кобцем, молодшим за неї на 5 років. Весілля відбулося в листопаді 2015 року, а в 2016 році на світ з'явилася дочка подружжя, яку назвали вірою. Однак з 2018 року Ольга і Ярослав не живуть разом, а на початку 2020 року пара розлучилася офіційно.

На нових кадрах дочка судді "МастерШеф" позувала в яскравому вбранні з фіолетовою спідницею. А родзинкою образу стала "капелюшок" нагадує заячі вуха.

"Ще попозуй. Ага, красиво. А тепер з капелюшком, може, давай одягай капелюшок. Позувати. Ось так і для тата, і бабусі, де душки. Молодець. Ой красива, клас», - говорила Мартиновська доньці, показу знімала її на камеру смартфона.

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