Діти артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна досить швидко стали популярними в соціальній мережі Instagram, де практично кожен день публікують їх особисті моменти з життя.
Ліза і Гаррі Галкіни стали швидко популярні в Instagram через своїх зіркових батьків. Тепер у дітей навіть є свої сторінки в соціальних мережах, де активно публікуються різні моменти з їхнього життя.
Цього разу шанувальники спостерігали, як маленька Ліза показувала Аллі Пугачовій свої малюнки і малювала свій портрет, демонструючи вміння на камеру. Як відомо, дочка Пугачової ходить з братом на різні курси, навчається вдома і часто читає вірші на камеру.
"Портрет Лізи ☺ ️ # лізагалкіна" - сказано в підписі до ролика.
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Шанувальники обговорили відео:
"Красиво👏 молодець; красуня просто принцеса очаровашка; спасибі за відео ви такі миленькі; які ж милі дітки🙌 😍! Батьки-ви Розумнички👏 👏 🤗; ця сім'я викликає тільки повагу! Ніяких дорогих рисовок як У інших зірок. Стільки милоти в цих відносинах, така природність!❤ ; Господи, як ніжно Ліза вимовляє слова матуся і татко.. Чудова сім'я".
Відзначимо, малюки з самого раннього віку привертали увагу публіки, і вже стали справжніми зірками. Шанувальники створюють сторінки, присвячені дітям в соцмережах, в яких публікують не тільки нові кадри, а й згадують старі.
Зокрема, в мережі згадали дефіле дівчинки, коли їй було всього чотири рочки. Тоді Ліза Галкіна була однією з героїнь модного показу Валентина Юдашкіна.
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