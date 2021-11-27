Відома співачка і модель Надя Мейхер, яка прославилася в групі "ВІА Гра", в яскравому вбранні зробила важливу заяву.
Як передає Politeka.net, Надія Мейхер-Грановська є відомою артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра", де виконувала соло з початку 2000-них.
Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надя Мейхер постала перед камерою в шикарному вбранні. На ній чорна блузка з пухнастими рукавами та плаття кольору морської хвилі з квітковими візерунками.
"Промовчати щоб не сказати всю правду,
Замовкнувши вчасно щоб не збрехати...", - підписала фото Надя Мейхер.
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Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото: "Тим, більше з ваших божественних вуст будь-який чоловік вислухає будь-яку правду з благоговінням. Ви чарівні!", "Супер", "Клас", "Няшечка", "Ви чарівна!".
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