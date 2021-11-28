Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", покотила на відпочинок в Абу-Дабі.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як українська телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча постала перед камерою в стильному яскравому вбранні. Також на фото вона демонструє свою ідеальну фігуру. Варто відзначити, що кілька місяців тому вона народила третього сина - Данила.

"Чому завгодно, що не сподобалося, треба давати другий шанс. Рік тому ми відпочивали в Еміратах і це були перші канікули, з яких я поверталася з радістю. Напевно, я більше і не повернулася б в ОАЕ відпочивати, якби не відрядження. І ось ми в Абу-Дабі, де неймовірного кольору тепле море, Красивий пляж, гостинний готель і немає будівництв. Ми працювали, але я кинула монетку, щоб повернутися зі своєю чоловічою бандою", — розповівши Катя Осадча.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "І не складайте з приводу зайвих кілограмів.позбудьтеся від цієї фобії. Ви шикарна", "Дуже красивий помаранчевий", "Прекрасна як завжди"

Також, Каті Осадчій пред'явили, як її малюк залишився без мами, поки вона розважається в Абу-Дабі.

"А чому ніхто не запитає, з ким малюк, якщо мама у відрядженні, як вона без маминого молочка? Катя, звичайно, тут красуня!" —, запитала користувачка мережі.

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