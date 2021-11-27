Популярна українська телеведуча Катя Осадча похвалилася відпочинком в Абу-Дабі та показала види звідти.
Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина - Данила.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча у хіджабі прогулюється по місцевих визначних пам'ятках в Абу-Дабі.
Як відомо, туди телеведуча вирушила сама зі своєю знімальною командою. 3-місячного малюка Катя Осадча залишила на свого чоловіка - Юрія Горбунова.
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"Перехоплює подих від цієї краси", - пише Катя Осадча.
Також, вона показала, в якому вбранні влаштувала собі прогулянку.
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