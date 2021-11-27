Телеведуча Леся Нікітюк, яка відпочивала в Італії, записала нові сторіс, по поверненню до столиці України-Києва.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною вітчизняною телеведучою і зіркою "Нового каналу". Також знаменитість пробувала почати кар'єру співачки, але дебютна пісня з тріском провалилася і телеведуча не окупила навіть її запис. Нещодавно Леся вирушила на відпочинок до Італії, де навіть пробувала Шукати трюфелі з собакою. Тепер Нікітюк повернулася до Києва і записала кілька сторіс.
"Бонджорно. Все, мама в будівлі. В Києві. Як у вас справи?",- сказала Леся.
На другому сторіс Леся вже була в штанях і кофтині. В руках Нікітюк тримала стильну сумочку.
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"Що я привезла з Флоренції", - підписала кадр Нікітюк.
Також Леся показала тюльпани, які їй подарував Володимир Дантес.
Там було і запрошення Нікітюк:
"Леся, запрошую тебе на свій перший сольник. 1/12 о 19: 30. Не даруй мені квіти на концерті, дай подарувати тобі квіти просто так. З любов'ю, Дантес".
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