Молода наречена 19-річного переможця шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина, яка знаходиться на останніх місяцях вагітності, спробувала себе як співачку.

Як пише Politeka.net, в Instagram Іванна опублікувала свій перший запис пісні.

«Люди і справді поділились на декілька сортів, насправді це дуже сумно… Та хочу сказати одне мій дім , тільки там де ти❤ Я не співачка, і це моя перша запись така🙈🙈🙈 останній раз співала ще в школі, тому не судіть😘 Мій @sasanchyn_official дякую, що переконав мене спробувати співати!❤ 🎤 мені сподобалось, хоч це і важко», - написала Іванна.

Дівчина переможця «Голосу країни» переспівала пісню «Умене немає дому» гурту «Один в каное».

«Молодчинка моя», - прокоментував пост Роман Сасанчин.

Фолловери Іванни також її підтримали.

"Іванка ти супер . 😍😍. МОЛОДЕЦЬ", "Це дуже красиво, дуже проникливо", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Іванна зіткнулася з новою проблемою під час вагітності: «Думала, що все, коньки відкину».

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