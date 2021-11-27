Відомий український актор Костянтин Войтенко розповів про свою роботу з Melovin-му напередодні повернення співака на «Танці з зірками».

Як пише Politeka.net, відео з Войтенко поділився у своїх сторіз Melovin (Костянтин Бочаров). Вже в неділю, 28 листопада, українців чекає фінал шоу «Танці з зірками». Войтенко і його партнерка, Роксоляна Маланчук, стали однією з трьох пар, яким належить поборотися за перемогу.

А ось Melovin- а чекає повернення на проект після вильоту в одному з попередніх епізодів. Правда, на цей раз виконавець буде не танцювати, а співати. Як стало відомо, саме його пісню Войтенко і Маланчук використовують для свого номера.

На відео актор поділився враженнями від самої композиції, а також від роботи з колишнім суперником.

"Все інше просто топ. І зараз з Melovin-му дуже комфортно. У нього супер пісня, просто нереально крута! Вона дуже потужна, вона дуже підходить до нашого номеру і ця колаборація буде просто ... ммм ... вогник! Огнище! Тому я вже чекаю з нетерпінням і сьогоднішню репетицію, і завтрашній вечір!", - зізнатися Войтенко.

Нагадаємо, Дикусар, Онуфрійчук, Войтенко та інші відгукнулися на повернення Melovin'а в "Танці з зірками".

Як повідомляла Politeka, Войтенко з "Танців з зірками" показав, що діється в закуліссі перед фіналом.

Також Politeka писала, що Войтенко напередодні фіналу "Танці з зірками" спантеличив українців.