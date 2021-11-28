Український співак Макс Барських, який випустив новий кліп на рік» Tequila Sunrise", вирішив показати інтригуючі кадри зі зйомки разом зі своєю командою підтанцьовки.

Вчора Макс Барських розповів про свій новий кліп, який традиційно зняв разом з Аланом Бадоєвим. Причому для цього артисту довелося трохи змінити стиль виконання і взятися за досить незвичайні танці.

"Там де є недомовленість між двома... Слова, образи і слабкості ховаються в очах один одного. Всередині народжується недовіра і бажання знайти розуміє людини, того, хто подарує ковток свіжого повітря. У цей момент виростає стіна і малюються "любовні трикутники»" - пише Панський під кадрами.

Шанувальники вирішили поміркувати про кліп, не упускаючи і зовнішність Панський в одних шкіряних штанях:

"Є люди які далі носа не бачать; приголомшлива робота і свіжа 👍❤️спасибі вам; скільки емоцій 🔥❤; 💙 любовний трикутник - це замкнуте коло 🥰; той мужик там не потрібен; провокаційно🔥 ти що твориш?; Макс, тобі не треба ні за кого битися".

Також раніше Панський вирішив показати, як проходили репетиції першої танцювальної мізансцени з хореографом.

"Під час зйомок ми дещо поміняли в рухах. Я намагався відпустити себе і робити, як відчуваю. Який варіант вам подобається більше: той, що в залі, або той, який в підсумку вийшов на екрані? Діліться своєю думкою в коментарях!», - написавши Макс Барських.

Нагадавши, ведучий" Танців з зірками " Барських без сорочки вразив накачаним тілом.

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