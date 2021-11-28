Відома співачка Тіна Кароль, випустила кілька днів тому ще один кліп з нового альбому, вразила кадром з фотосесії в одному боді і колготках.

Тіна Кароль майже кожен день ділиться різними кадрами і розповідає про свої майбутні проекти. Не забуває зірка демонструвати і різні образи на фотосесіях. Наприклад, в чорному боді і колготках «Скандал» вона отримала безліч компліментів.

"Скоро почнемо підбивати підсумки року, у мене він був дуже насичений. Я-людина стабільних рішень і відносин, в цьому ми схожі, так як ти читаєш цей пост, мій свій. Знаю точно - в березні "скандальна" колаборація з одним брендом викликала фурор.

За 2 місяці був розкуплений весь перший тираж. Пісні, колготи - де зв'язок скажете ви? А я відповім: немає нічого неможливого для людини з інтелектом! Талановитий-значить талановитий у всьому!» - висловитися Кароль, нахвалюючи себе.

"Ой дуже чекаю новий дизайн, колготки дуже сподобалися і якість відмінна❤; дуже чекаю новий дизайн, колготки ношу дуже часто ( Дніпро )❤️; Тін, я, звичайно, ні на що не натякаю, але здається підсумки року nas ne kasaiutsia; Наша своя ❤️Тіна, за шо ти така красива ❤».

Тіна Кароль цього року розповіла, що готова піти далі і тепер буде експериментувати, не триматися за один образ і міняти щось у своєму стилі. Артистка вже випусти цілий ряд кліпів, в яких максимально відступила від класичного образу скромниці.

Нагадавши, Кароль у вузькому шкіряному костюмі показала нову себе: ефектні кадри.

Як повідомляла Politeka, Дівчинка-копія Тіни Кароль підкорила синхронним танцем зі співачкою:"Боже, така мила".

Також Politeka писала, що Кароль в колготках і спокусливому боді показала, що не дарма захоплюється йогою: гнучкість вражає.